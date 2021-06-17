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«العدل» تنظم ورشة عمل حول دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرآة

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«العدل» تنظم ورشة عمل حول دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرآة «العدل» تنظم ورشة عمل حول دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرآة

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عقدت وزارة العدل مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الثانية عن بُعد للمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، حول دور النيابة الإدارية في الحماية من جرائم العنف ضد المرأة.

افتتح ورشة العمل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرآة والطفل، وحاضر فيها نخبة من المستشارين، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

واستعرضت الورشة دور النظام التأديبي في مكافحة العنف الموجه نحو المرأة، وجهود المجلس القومي للمرأة في هذا المجال، والبعد الدولي والقانوني لجرائم العنف ضد المرأة، وإجراءات التحقيق فيها.

المصرى اليوم

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