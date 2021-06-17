«المحامين»: نائب رئيس «النقض» يلقى محاضرة «الأحوال الشخصية» بمعهد محاماة القاهرة

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس، محاضرتين لمحامين ومحاميات الجدول العام، الأولى لنقاباتي شمال وجنوب القليوبية، من الساعة 1 إلى 2 ظهرا، والثانية لمحامين نقابتي شمال وجنوب الجيزة، من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرا، تحت رعاية ‏ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام، وإسماعيل ‏طه، مقرري معهد المحاماة.

وأوضحت النقابة أن المحاضرة القاها نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

وتناول «موافي»، في محاضرته قانون الأحوال الشخصية مؤكدا أنه ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهي حياته، كالزواج والطلاق، والنسب، وعلاقاته، وحقوقه وواجباته، ساردا قوانين الأحوال الشخصية، والمراحل التي تمر بها، والقوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض فيجب أن يكون الحكم منطبق على الواقعة التي يمتلكها، حتى لا يقع في حالة أنه يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء.

يذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقاباتي شمال وجنوب القليوبية من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا، ومحامي نقابتي شمال وجنوب الجيزة من الساعة 2 ونصف ظهرًا إلى 4 عصرًا.