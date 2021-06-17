أخبار عاجلة

الطرق والسكة الحديد والموانئ على الخريطة العالمية -
الجيزة تستجيب لمواطن اشتكى من ورش موبيليا وآخر من شادر أضاحي -
تطوير 11 منطقة غير آمنة فى شبرا الخيمة -
أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا -
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء -
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له -
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الدنماركي يُعلن خضوع إريكسن لجراحة عاجلة

Print
الاتحاد الدنماركي يُعلن خضوع إريكسن لجراحة عاجلة الاتحاد الدنماركي يُعلن خضوع إريكسن لجراحة عاجلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، عن حل طبي للوضعية الصحية للاعب الوسط كريستيان إريكسن.

وفقد نجم إنتر ميلان وعيه وسقط خلال أول مباراة لبلاده ضد منتخب فنلندا في بطولة أوروبا يورو 2020 يوم السبت الماضي.

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر: «طبيب مورتن بوسن كان على اتصال مع أخصائي قلب وتوصلا لحل حول حالة اللاعب».

وأضاف البيان: «بعدما خضع إريكسن لفحوصات عدة، تم الاستقرار على ضرورة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان».

وأوضح: «هذا الجهاز ضروري بعد النوبة القلبية التي تعرض لها اللاعب، بسبب اضطرابات ضربات القلب».

وتابع: «قَبِل كريستيان الحل، وتم تأكيد القرار من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي، وأوصوا جميعا بنفس العلاج».

واختتم البيان: «نحن نشجع الجميع على منح إريكسن وعائلته السلام والخصوصية في الوقت القادم».

وخسر منتخب الدنمارك مباراته الأولى في يورو 2020 أمام فنلندا بهدف دون رد.

وتلعب الدنمارك وفنلندا في المجموعة الثانية للبطولة القارية إلى جانب منتخبي بلجيكا وروسيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

هل يتشدد رئيس إيران المنتخب إبراهيم رئيسي حيال السعودية والملف النووي؟

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العرب .. السودان ولبنان في مجموعة مصر

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

مفيد فوزي ينتقد محمد صلاح: لا يؤدي مع المنتخب مثل ليفربول

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية

الرئيس الإيراني المنتخب لأمير قطر: الأمن الجماعي أساس سياساتنا الخارجية الإقليمية