عبدالحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

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يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري، للفريق غدًا الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي، في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد حماد العقربي في مدينة رادس التونسية.

ويشارك في الاجتماع الفني مسئولو الترجي التونسي ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي، في مدينة رادس؛ استعدادا لمباراة الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الترجي التونسي في رادس، لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب المقرر إقامتها في السادس والعشرين من الشهر الجاري بالقاهرة، ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة والوصول إلى النجمة العاشرة.