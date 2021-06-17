معول وديانج ينتظمان فى تدريبات الأهلى استعدادًا لمواجهة الترجى

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ينتظم على معلول، وأليو ديانج، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الأهلي اليوم الخميس؛ استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وفقا لما أعلنه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وقال «عبدالحفيظ» إن «علي معلول» و«أليو ديانج» خاضا تدريبات استشفائية مساء أمس الأربعاء في «الجيم» بفندق الإقامة مع أحد أفراد الجهاز الفني، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في الأجندة الدولية.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني حرص على إراحة اللاعبين من مران أمس؛ لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس؛ خشية تعرضهم للإجهاد، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي في مدينة رادس؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الترجي بطل تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.