رسميًا.. فيورنتينا يفسخ عقده مع جاتوزو

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، فسخ التعاقد بالتراضي مع جينارو جاتوزو المدير الفني، الذي كان من المفترض أن يقود الفريق مع بداية الموسم الجديد.

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "قرر فيورنتينا وجاتوزو بالاتفاق المتبادل، عدم إتمام الاتفاق السابق، وبالتالي عدم بدء الموسم المقبل معًا".

وأضاف: "بدأ النادي على الفور عمله، لتحديد المدرب الذي سيقود الفريق نحو النتائج التي يستحقها فيورنتينا ومدينة فلورنسا".

وكان فيورنتينا قد أعلن في شهر مايو السابق، توصله لاتفاق مع جاتوزو لقيادة الفريق مع بداية الموسم الجديد، وبعقد يمتد لموسمين، عقب رحيله عن منصبه في نابولي.

وأنهى فيورنتينا الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.

ورحل جينارو جاتوزو، عن نابولي بعد احتلال المركز الخامس في الدوري الإيطالي.

وخرج نابولي من مقاعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة حيث اكتفى بالتعادل (1-1) على أرضه مع فيرونا.