«عطية»: توريد 30 مليون جنية لنقابة المحامين (تفاصيل)

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أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن توريد مجلس الدولة، 30 مليون جنيه من أتعاب المحاماة، إلى النقابة العامة.

وقال «عطية» في بيان نشره صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بشرى لزملائي وأبنائي، وصلني الآن من مجلس الدولة ثلاثين مليون جنيه أتعاب محاماة».

وكان نقيب المحامين كشف في بث مباشر الخميس الماضي، أن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل والتي بلغت 11 مليون 839 ألف و191 جنيه، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألف 552 جنيه، مؤكدا أن مجلس الدولة أعد شيكًا وجاهز للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.