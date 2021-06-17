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لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية

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لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية
أجهدت شبكات الكهرباء.. ومخاوف من الحرائق في كاليفورنيا ونيفادا ويوتا

لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية

لليوم الثالث على التوالي عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة، من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية؛ مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية، وأجهدت شبكات الكهرباء.

إيريك شونينج الخبير بهيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية قال إن تغير الأحوال الجوية أتى بقدر من التحسن لولايات شمالية من بينها مونتانا وإيداهو؛ إلا أنه كان قاسيًا على كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب الغربي.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من شدة الحرارة في الغرب الأمريكي محذرة من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة، بل ومميتة. ولم ترد تقارير بعدُ عن أي وفيات بسبب الطقس شديد الحرارة وفق "رويترز"، كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا. وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا.

وأتت حرائق الغابات على أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في عام 2020، ودمرت مئات المنازل في كاليفورنيا خلال موسم حرائق كان بالغ الشراسة.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد: إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتسببت موجة الحر في زيادة الطلب على الكهرباء مع تزايد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية. وحثت تكساس وكاليفورنيا -وهما أكثر الولايات الأمريكية سكانًا- على الحفاظ على الطاقة.

وأصدرت كهرباء كاليفورنيا "تحذيرًا" مساء اليوم الخميس وطلبت من السكان إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وأجهزة المكاتب بين الخامسة والعاشرة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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