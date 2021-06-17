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عيار 24 يخسر 5.5 درهم ببداية التعاملات.. في الإمارات الخميس 17 يونيو 2021

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عيار 24 يخسر 5.5 درهم ببداية التعاملات.. سعر الذهب في الإمارات الخميس 17 يونيو 2021 عيار 24 يخسر 5.5 درهم ببداية التعاملات.. في الإمارات الخميس 17 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في الامارات، مستهل تعاملات الخميس 17 يونيو 2021، انخفاض كبير بمعدل 5.5 درهم، وسجل عيار 24 في الامارات سعر 214.50 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في الإمارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

214.50 درهم

$58.40

سعر الذهب عيار 22

196.62 درهم

$53.53

اسعار الذهب عيار 21

187.69 درهم

$51.10

اسعار الذهب عيار 18

160.88 درهم

$43.80

سعر الذهب عيار 14

125.12 درهم

$34.06

سعر الذهب عيار 12

107.25 درهم

$29.20

اسعار أوقية الذهب

6،671 درهم

$1،816

اسعار جنيه الذهب

1،502 درهم

$408.78

اسعار كيلو الذهب

214،498 درهم

$58،395

المصرى اليوم

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