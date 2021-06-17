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أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:56 مساءً
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
لا "عداء" مع بايدن.. أبرز ما قاله بوتين بعد لقاء بايدن في جنيف
فيديو
cnn arabic
الخميس 17 يونيو 2021 09:14 صباحاً
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