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بوتين وبايدن يتفقان على عودة سفيري البلدين وبايدن لايعتقد أن بوتين يرغب في الانخراط بحرب باردة جديدة

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