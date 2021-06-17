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عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أبرز نقاط الإعلان المشترك للرئيسين بوتين وبايدن بعد القمة وأبرز تصريحاتهما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 17 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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