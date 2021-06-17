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عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:41 مساءً
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض"
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أصداء إيجابية قمة جنيف في الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 17 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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