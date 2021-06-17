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ضبط 30 طربة حشيش وكمية لمخدر الآيس مع أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

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ضبط 30 طربة حشيش وكمية لمخدر الآيس مع أحد العناصر الإجرامية بالشرقية ضبط 30 طربة حشيش وكمية لمخدر الآيس مع أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل –مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وعُثر بحوزته على 30 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الآيس «الشابو» ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة2 مليون و240 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتي الحملات إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

المصرى اليوم

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