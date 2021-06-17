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ضبط 150 طربة حشيش مع أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية

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ضبط 150 طربة حشيش مع أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية ضبط 150 طربة حشيش مع أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن المنوفية نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافة المنوفية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

المصرى اليوم

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