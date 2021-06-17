بسبب خلافات الجيزة.. الداخلية تكشف ملابسات التعدي على «سيدة السلام»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة

قالت الداخلية :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات.. ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة».

وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، ) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، وإتهمها بإفتعال المشاكل معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم إنتهاء مدة العقد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».