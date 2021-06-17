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الهند تسجل 67 ألفا و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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الهند تسجل 67 ألفا و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا الهند تسجل 67 ألفا و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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سجلت السلطات الصحية الهندية، 67 ألفا و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و700 ألف و313 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفين و330 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 381 ألفا و903 حالات.

وأفادت الوزارة بأن 107 آلاف و628 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليونا و388 ألفا و100 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 826 ألفا و740 حالة في أدنى مستوى منذ 71 يوما. جدير بالذكر أن الهند تسجل أقل من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي.

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