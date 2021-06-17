"رئيس علماء ومفتي مقدونيا": قرار المملكة حول الحج يوافق الشريعة الإسلامية

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ثمّن جهود قيادة السعودية في حماية الحجاج ومنع انتشار فيروس كورونا

أكد رئيس العلماء ومفتي الديار بالرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن قصْر الحج لهذا العام 1442هـ على عدد محدود من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة بإجمالي 60.000 حاج وحاجة؛ يأتي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في حفظ الأنفس، باعتبار حفظ النفس من الضروريات الخمس.

جاء ذلك في برقية تَلَقّتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشار فيها "فتاحو" إلى أن إقامة شعيرة الحج مع استمرار الجائحة؛ يعرّض البلد الحرام لانتشار فيروس "كوفيد19" أكثر، وانتشار المرض يجعل البيت الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، بيتًا مَن دخله كان خائفًا.

وثمّن الشيخ الحافظ شاكر فتاحو، الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية وحكامها الذين بذلوا كل ما في وسعهم في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، والفطرة السليمة والعقول السديدة، وتوصيات الأنظمة الصحية العالمية.