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"الصحة": تحقيق نِسَب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا

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"الصحة": تحقيق نِسَب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا "الصحة": تحقيق نِسَب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بلقاح كورونا

أعلنت الصحة عن تحقيق نِسَب عالية ضمن تحصين كبار السن (60 عامًا وما فوق) بلقاح كورونا؛ حيث بلغت في حفر الباطن 98%، وفي الأحساء 93%، وفي القريات 93%، وفي بيشة 86%، وفي الرياض 83%، وفي المنطقة الشرقية 80٪، والطائف 80٪؛ حيث تم تحقيق هذه النِّسَب بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل.

وكانت الصحة -منذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا- قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة "أولوية" التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار؛ وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة.

وأهابت الصحة، المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"؛ مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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