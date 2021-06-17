إصابة 10 أشخاص بحادثي سير في البحيرة

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أصيب 10 أشخاص في حادثي طريق متفرقين في محافظة البحيرة، نتيجة إنقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الزراعي في نطاق مركز أبوحمص، وتصادم جرار زراعى و«تروسيكل» في مركز إيتاي البارود.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بانقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الزراعي السريع، وتبين من الإنتقال والفحص إصابة 6 أشخاص جميعهم يقيمون في مركز أبوحمص نتيجة انقلاب السيارة أمام قرية أنور المفتي في نطاق المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفي دمنهور التعليمى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وتلقي إخطارًا آخر من مركز شرطة إيتاى البارود باصطدام «تروسيكل» وجرار زراعي في نطاق قرية قليشان التابعة للمركز، وأصيب 4 أشخاص في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي لتلقى العلاج اللازم.