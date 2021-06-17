أخبار عاجلة

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم» -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إصابة 10 أشخاص بحادثي سير في البحيرة

Print
إصابة 10 أشخاص بحادثي سير في البحيرة إصابة 10 أشخاص بحادثي سير في البحيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص في حادثي طريق متفرقين في محافظة البحيرة، نتيجة إنقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الزراعي في نطاق مركز أبوحمص، وتصادم جرار زراعى و«تروسيكل» في مركز إيتاي البارود.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بانقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الزراعي السريع، وتبين من الإنتقال والفحص إصابة 6 أشخاص جميعهم يقيمون في مركز أبوحمص نتيجة انقلاب السيارة أمام قرية أنور المفتي في نطاق المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفي دمنهور التعليمى لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وتلقي إخطارًا آخر من مركز شرطة إيتاى البارود باصطدام «تروسيكل» وجرار زراعي في نطاق قرية قليشان التابعة للمركز، وأصيب 4 أشخاص في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 10 أشخاص بحادثي طريق فى البحيرة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة