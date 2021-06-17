أخبار عاجلة

صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض" -
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها -
انخفاض خسائر شركة اتحاد عذيب لـ45% بإيرادات بلغت 282 مليون ريال -
في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته -
"السديس" يدشن دراسة تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين -
خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة -
سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة» -
العين خالية من الدموع.. 12 نصيحة من «الزراعة» عند شراء أضحية العيد (تعرف عليها) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي كانت «درامية»

Print
علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي كانت «درامية» علاء نبيل: مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي كانت «درامية»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، إن مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي، كانت «درامية»، خاصة وأن هدف فوز الأخير كان في وقتٍ قاتل من زمن المباراة.

وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن الشوط الأول من المباراة شهد أخطاء دفاعية من جانب سيراميكا كليوباترا، كادت أن تكلفه 3 أهداف، بسبب عدم الرقابة والتمريرات الخاطئة.

وتابع أن الأخطاء الدفاعية تضع سيراميكا كليوباترا وضعت الفريق ضغط، فضلًا عن ركلة الجزاء التي احتسبت عليه لصالح المصري البورسعيدي، غير مقنعة،مشيرًا إلى أن الحكم تجاهل أخطاء في منتصف الملعب، واحتسب ركلة جزاء رغم إنها احتكاك طبيعي، موضحًا أن على المستوى الفني، منتصف ملعب سيراميكا كليوباترا كان فارغًا وتحكم فيه المصري البورسعيدي بشكل كامل.

واختتم حديثه، أن المباراة في حد ذاتها للمشاهد رائعة، إلا أنها قاسية على ضياء السيد بعد الهدف القاتل الذي سكن شباك سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، مشيرًا إلى أن الأخطاء الدفاعية للفريق كانت تشير إلى فوز سيراميكا كليوباترا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم»

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة

خبيرة تغذية: اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 شهور يُصغر المعدة