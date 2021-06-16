إصابة 3 أشخاص تناولوا أقراص غلة في ملوي

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أصيب 3 أشخاص بينهم ربة منزل، يقيمون بمناطق متفرقة بمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، بأعراض تسمم وقئ وإسهال نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة، على مدار 48 ساعة، ورجحت التحريات الأولية أن تناول تلك الأقراص كان بالخطأ، وتواصل أجهزة الأمن إجراء التحريات حول ملابسات وظروف الوقائع الثلاث.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنقل 3 أشخاص بينهم ربة منزل، ويقيمون جميعا في أماكن متفرقة بمركز ملوي بجنوب المحافظة، إلى المستشفي، نتيجة تناولهم أقراص الغلة السامة.

وجاءت الحالة الأولي داخل قرية الإدارة، حيث نُقلت «إ.ف.م» 37 عامًا، ربة منزل، إلى مركز السموم بالمستشفي العام، وتبين بإجراء التحريات الأولية أنها تناولت قرص غلة سامة تسبب في حدوث مضاعفات متنوعة لها، وتقرر نقلها إلى المستشفي الجامعي.

والحالة الثانية، بقرية تندة التي تقع غرب مركز ملوي، حيث نُقل «ش. ع. ا» 33 عاما، عامل، إلى المستشفي بعد تناول نصف قرص غلة سام.

بينما وقعت الحالة الثالثة والأخيرة، بمنطقة جنينة المغاربة بحي جنوب مدينة ملوي، حيث نُقل «م.م.ا» 24 عاما، عامل زراعي، إلى المستشفي، عقب تناوله نصف قرص غلة سام.

ورجّحت التحريات الأولية أن المصابين الثلاث تناولوا أقراص الغلة السامة عن طريق الخطأ، وتواصل إدارة البحث الجنائي إجراء التحريات اللازمة للتعرف على الظروف والملابسات.

وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الوقائع الثلاث.