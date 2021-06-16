الجامعة العربية تعرب عن ارتياحها لنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه لنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية.

وذكرت الجامعة في بيان أن أبوالغيط استقبل اليوم وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحمير، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأوضح البيان أن أبوالغيط عبر للوزير الجزائري عن «ارتياحه وسعادته لنجاح بلاده في إجراء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي، والتي ظهرت نتائجها بالأمس».

وأشار إلى أن هذا النجاح «يعكس الثقة الشعبية في المسار السياسي لاستكمال المؤسسات الدستورية في الجزائر بصورة حرة وشفافة».

وأكد أن «الجزائر بلد عربي مهم، واستقراره وازدهاره يمثل ركنا مهما في المنظومة العربية».