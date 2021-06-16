بكين: واشنطن «مريضة جداً» وننصح مجموعة السبع بـ«فحصها ومعالجتها»

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وصفت الصين الولايات المتحدة بأنها «مريضة جداً»، بعدما نال الرئيس الأمريكي جو بايدن دعماً من الاتحاد الأوروبي، لتشكيل جبهة أكثر توحّداً في مواجهة بكين.

جاء ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض أن واشنطن والاتحاد تعهدا الثلاثاء، «التعاون في ملفات عالمية، بما في ذلك التعامل مع روسيا والصين وإيران، وكذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد والاحتباس الحراري».

ورحّب بايدن بما وصفه «الانفراج الضخم» في النزاع التجاري بين شركتَي «بوينغ» و«إيرباص» لتصنيع الطائرات، واتفاق الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي على «العمل معاً لتحدي ومواجهة ممارسات الصين، التي لا تراعي آليات السوق في هذا القطاع (تصنيع الطائرات)، والتي تمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة»، كما أفادت وكالة «رويترز».

وتحدث الرئيس الأميركي عن «نموذج يمكننا البناء عليه، لمواجهة التحديات الأخرى التي يفرضها النموذج الاقتصادي الصيني»، مشدداً على أهمية «قيم، مثل المنافسة العادلة والشفافية»، التي تتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد، وتجعل الديمقراطيات أكثر قوة.

الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، تطرّق إلى جهود بايدن خلال قمتَي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وحلف شمال الأطلسي، في الأيام الأخيرة، قائلاً إن «الولايات المتحدة مريضة جداً. كان من الأفضل بالنسبة إلى مجموعة السبع، أن تفحص نبضها وتخرج بوصفة طبية».

وندّد تشاو ببيان المجموعة، الذي أبدى قلقاً بشأن سياسات الصين، في تايوان وهونغ كونغ وشينغيانغ، وهذه مسائل تعتبرها بكين شؤوناً داخلية. لكنه سعى إلى التقليل من حجم التحالف الذي تقوده واشنطن، معتبراً أن البيان «يفضح النيات السيئة للولايات المتحدة، وقلّة أخرى، لإثارة مواجهة ونفور وتوسيع الخلافات»، كما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأشارت الوكالة إلى أن واشنطن كانت تسعى إلى بناء جبهة موحّدة بشأن بكين، مستدركة أن بايدن استقرّ على إدانة متواضعة، خلال قمة مجموعة السبع، ونتائج إضافية أثناء قمة «الأطلسي».

وأضافت الوكالة أن بياناً صدر بعد اجتماع «الأطلسي»، ذكر الصين 10 مرات، مقارنة بمرة واحدة، بعد قمته في عام 2019. أما روسيا فسُمّيت أكثر من 60 مرة هذا العام، فيما أفاد البيان بأن الحلف «يحافظ على حوار بنّاء مع الصين، حيثما أمكن ذلك».