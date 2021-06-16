نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2020-2021 (الرابط)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92 ألفا و859 طالبًا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي 72575 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280، منهم 16 طالبة و13 طالب، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيزا وتشجيعا لهم.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة الحصول على النتيجة للشهادة الاعدادية من هنا.

بنسبة نجاح 78.9% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021 (صور)

بنسبة نجاح 78.9% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021 (صور)