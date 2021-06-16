أخبار عاجلة

القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض -
الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر -
السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر -
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2020-2021 (الرابط)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92 ألفا و859 طالبًا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي 72575 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوي المحافظة بلغ 29 طالب، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280، منهم 16 طالبة و13 طالب، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية لهم تحفيزا وتشجيعا لهم.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة الحصول على النتيجة للشهادة الاعدادية من هنا.

بنسبة نجاح 78.9% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021 (صور)
بنسبة نجاح 78.9% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021 (صور)
بنسبة نجاح 78.9% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2021 (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود

التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

التعليم العالي: إطلاق نادٍ لريادة الأعمال في مجال بحوث الإلكترونيات وتطبيقاتها

استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

استشاري أمراض ذكورة: اﻟﻤﺴﺢ الميكروسكوبي الحل الأنسب لانعدام الحيوانات المنوية

تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة

تفاعل كبير من أهالي أسوان مع مهرجان أسوان لأفلام المرأة