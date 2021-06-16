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بوتين وبايدن: والولايات المتحدة بصدد إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي

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بوتين وبايدن: روسيا والولايات المتحدة بصدد إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي بوتين وبايدن: والولايات المتحدة بصدد إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي

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أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع شن حرب نووية.

وجاء في إعلان مشترك للرئيسين صدر في ختام قمتهما في جنيف ونشر على موقع الكرملين الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء: «اليوم نجدد تمسكنا بالمبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر ويجب ألا يتم شنها أبدا».

كما ذكر الرئيسان أن التمديد المؤخر لمعاهدة «ستارت 3» بين موسكو وواشنطن يدل على تمسك البلدين بمراقبة الأسلحة النووية«، وأنه»من أجل تحقيق هذه الأهداف ستطلق والولايات المتحدة في أقرب وقت الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي والذي سيكون جوهريا ونشطا«.

وأوضح الرئيسان أنهما يسعيان من خلال إطلاق هذا الحوار إلى «وضع أساس للمراقبة المستقبلية للأسلحة والإجراءات لتخفيض الأخطار».

وأشار بوتين وبايدن في الإعلان المشترك إلى أن روسيا والولايات المتحدة سبق أن أظهرتا أنهما قادرتان- حتى في فترات التوتر- على تحقيق تقدم في إنجاز الأهداف المشتركة في ضمان قابلية التنبؤ في المجال الاستراتيجي وخفض أخطار نشوب نزاعات مسلحة وتهديد حرب نووية«.

المصرى اليوم

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