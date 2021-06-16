جامعة عين شمس تستضيف المدير الإقليمي لمؤسسة QS «التصنيف الإنجيلزي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتينى رئيس الجامعة، د. آشون فرناندز، المدير الاقليمي لمؤسسة QS التصنيف الانجليزي بالشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتحليل الوضع الحالى لجامعة عين شمس في التصنيف الدولى للجامعات QS بشكل تفصيلى ووضع الخطط والمقترحات لتحسين تصنيف الجامعة العام القادم.

وأكد المتينى، على أن جامعة عين شمس تحرز تقدما ملحوظاً في معظم التصنيفات الدولية، وهناك خطط يتم وضعها وتطويرها باستمرار من أجل الحصول على مراكز أكثر تقدما في كافة التصنيفات العالمية، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه من نجاحات يرجع إلى تضافر الجهود داخل الجامعة وخارجها.

وأضاف المتيني، أن استمرار النجاح يستلزم بذل المزيد من الجهد، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الجامعى إلى دعم ملف التصنيف الدولى سواء بالمزيد من العمل الجاد والأبحاث العلمية والنشر الدولي أو بالتواصل مع المجتمع الجامعى الخارجى في إطار رفع إسم الجامعة مما سينعكس على السمعة الاكاديمية العالمية للجامعة والتى تعد أحد معايير تصنيف الجامعات.

من جانبه أكد د. أشون فرناندز أن جامعة عين شمس استطاعت خلال فترة زمنيه وجيزة تحقيق تقدم قوى في تصنيف ال Qs العالمى وذلك من خلال العمل وفق خطة محددة وواضحة طبقا للمعايير العالمية وبجهود قوية يتعاون خلالها الجميع، مما جعلها تقدم نموذج ناجحا يبعث برسالة أمل لكافة الجامعات بالعالم.

كما تطرق د. أشون إلى المعايير التي يتم عليها تصنيف الجامعات والتى من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التي توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين في الجامعة ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب ونسبة أعضاء هيئة التدريس الاجانب ونسبة الطلاب الوافدين.

وأكد د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس تتمتع بسمعة اكاديمية مرموقة وهو ما يعد من أحد أهم عوامل النجاح الحالية حيث يسعى للانتساب للجامعة معظم المهتمين بالحصول على مستوى مختلف من التعلم، لافتا إلى أن اعداد الطلاب الوافدين شهدت تزايد كبير من كافة دول العالم نظرا لما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل إلى جانب السمعة المهنية التي يتميز به الخريج من كفاءة ومستوى تعلم قوى .