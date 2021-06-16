أخبار عاجلة

القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض -
الصوماليون يختارون رئيسهم في 10 أكتوبر -
السنغال أمام الأخضر السعودي.. وتونس تواجه جزر القمر -
أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على القاهرة وعدد من الأماكن ضمن تقرير حالة الطقس في مصر غدًا، وتظل درجة الحرارة مستقرة على أغلب الأنحاء وتترواح درجات الحرارة في غدًا بين 25 و28 درجة للعظمي خلال ساعات النهار، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والبحر الأحمر من معتدلة لمضطربة.

تتوقع الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس أن يستمر طقس الغد بين حار ومائل للحرارة ومعتدل نهارًا، ولطيف ومعتدل ليلاً.

ويكون الطقس غدًا حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويتوقع أن يكون لطيف خلال الليل على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة غدًا واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، ويكون البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين مترين و3 أمتار ونصف والرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 16 و20 عقدة.

نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

درجات الحرارة غدًا في مصر

تتراوح درجات الحرارة غدًا في مصر العظمي نهارًا بين 25 درجة في مطروح و38 درجة في أسوان وإدفو وأبوسمبل وهي تعادل درجات الحرارة خلال أحوال الطقس اليوم في المحافظتين.

وتستقر درجة الحرارة في القاهرة غدًا مثل حالة الطقس اليوم عند32-20، كما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية أيضًا مثل طقس اليوم 27-19درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة بحسب تقرير أخبار الطقس غدًا في المدن المصرية كما يلي: بلطيم 28-20، دمياط 27-20، الزقازيق 32-20، طنطا 31-20، المنصورة 32-20، شبين الكوم 32-20، دمنهور 30-20، سيوة32-19، مطروح 25-19، السويس 32-20، الإسماعيلية 32-20، شرم الشيخ 33-26، الغردقة 33-26، العريش 27-20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في أسوان 38-25، أسيوط 34-22، الفيوم 32-21، الأقصر 37-25، قنا 36-25، إدفو 38-26، سوهاج 35-23، أبوسمبل 38-26، المنيا 34-22، بنى سويف 33-21، الوادي الجديد 35-25 درجة.

نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي