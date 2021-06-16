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«القباج»: 1.4 مليار جنيه موازنة التضامن الجديدة.. ونستهدف توفير 750 ألف وظيفة

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«القباج»: 1.4 مليار جنيه موازنة التضامن الجديدة.. ونستهدف توفير 750 ألف وظيفة «القباج»: 1.4 مليار جنيه موازنة التضامن الجديدة.. ونستهدف توفير 750 ألف وظيفة

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التركيز على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية ضمن موازنة الحماية الاجتماعية الجديدة، مضيفة أن موازنة الوزارة ارتفعت من 500 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه.

وأوضحت «القباج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه تم مد برنامج تكافل وكرامة للطلاب في الموازنة الجديدة ليستفيد منها طلاب الجامعة أيضا بعد أن يقف على طلاب الثانوية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تم تخصيص ميزانية لأصحاب الإعاقة ورفع عدد المسنين المستفيدين من برنامج في الموازنة.

ولفتت إلى أن الوزارة تدعم من 70 لـ 100 ألف طالب بدعم بحوالي 700 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، مضيفة أن برامج التضامن الاجتماعي في الموازنة الجديدة ستدعم 50 ألف مسن بالإضافة إلى 80 ألف مسن فوق الـ65 عاما، بحوالي 35 مليون جنيه سنويا ويحصلون على 450 جنيه شهريا.

وأكدت أن الوزارة تدعم 1.2 مليون من ذوي الإعاقة مع 50 ألف من ذوي الإعاقات الشديدة، مضيفة أن الوزارة تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل للمواطنين.

ونوهت بأنه سيتم عمل مرحلة ثانية من مد وصلات الغاز إلى الأسر الفقيرة بعدما كان يُفترض الانتهاء الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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