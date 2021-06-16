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خالد الجندي: الله دلّل المرأة.. والقرآن انحاز لها وأنصفها

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خالد الجندي: الله دلّل المرأة.. والقرآن انحاز لها وأنصفها خالد الجندي: الله دلّل المرأة.. والقرآن انحاز لها وأنصفها

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «ربنا سبحانه وتعالى دلل المرأة والقرآن الكريم انحاز لها وأنصفها».

وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «»، اليوم الأربعاء، أنه «يعنى زوجتك بصرف النظر غلطانه أو ليست غلطانة لو أنت كنت عازم الطلاق، فعندك فترة سماح ٤ شهور، لو سامحتها، فإن الله غفور رحيم، يعنى كنت تحت رحمة ربنا، ونأخد مغفرة ورحمة عشان سامحتها».

وتابع الجندى: «خلاص أنت عزمت تطلق فإن الله سميع عليم، وهذا بند العقوبات الإلهى، لأنك نشّفت دماغك وعملت فيها بطل».

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