بوتين: نجري تدريبات عسكرية على أراضينا ولا نرسل قواتنا إلى الحدود الأمريكية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا نجري تدريبات عسكرية على أراضينا مثلما تجري الولايات المتحدة تدريبات على أراضيها، لكننا لا "نسحب" معداتنا إلى الحدود الأمريكية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء: "نجري التدريبات على أرضنا بنفس الطريقة التي تجري بها الولايات المتحدة العديد من التدريبات على أرضيها، لكننا لا نجري تدريبات "سحب" معداتنا وأفرادنا إلى حدود دولة الولايات المتحدة الأمريكية. للأسف، شركاؤنا الأمريكيون يفعلون ذلك الآن. لذلك يجب ألا تكون المخاوف من الجانب الأمريكي، بل من الجانب الروسي".

هذا وقال البيت الأبيض، يوم الأحد، إن منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بصدد تعديل مفهومها الاستراتيجي فيما يتعلق بروسيا والصين، وستقدم وثيقة في هذا الشأن لاعتمادها في قمة الحلف لعام 2022.