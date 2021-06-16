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أبوالغيط يرحب بنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية

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أبوالغيط يرحب بنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية أبوالغيط يرحب بنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات البرلمانية

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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الربعاء، عمار بلحمير، وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الجزائرية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال مجلس وزراء الأعمال العرب التي عُقدت بمقر الأمانة اليوم 16 الجاري.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبوالغيط أعرب للوزير الجزائري عن ارتياحه وسعادته لنجاح بلاده في إجراء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي، والتي ظهرت نتائجها بالأمس، وبما يعكس الثقة الشعبية في المسار السياسي لاستكمال المؤسسات الدستورية في البلاد بصورة حرة وشفافة.

ونقل المصدر عن أبوالغيط قوله إن الجزائر بلدٌ عربي مهم، وأن استقراره وازدهاره يُمثل ركناً مهماً في المنظومة العربية.

المصرى اليوم

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