القناطر الخيرية.. «منتجع الغلابة»

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يلجأ كثيرون إلى منطقة شلالات القناطر الخيرية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، نظرًا لتمتعها بمناظر خلابة، وتوافر حدائق تتيح الفرصة لممارسة الرياضة، إضافة إلى شواطئها الجميلة، ما يتيح لزوارها التمتع برحلات نيلية.

شلالات القناطر الخيرية

وتعد القناطر الخيرية إحدى مدن محافظة القليوبية، ويتفرع منها النيل (فرعا دمياط ورشيد)، وتستمد اسمها من قناطر شيدها محمد على باشا.

شلالات القناطر الخيرية

وتتحكم القناطر فى تدفق المياه للثلاثة رياحات الرئيسية فى دلتا النيل (المنوفى والتوفيقى والبحيرى)، وتتميز بمساحات كبيرة من الحدائق والمتنزهات، وتعتبر واحدًا من أهم المعابر إلى وسط الدلتا، وتبعد نحو 20 كيلومترًا من القاهرة.

شلالات القناطر الخيرية

ومن أهم القناطر الخيرية متحف الرى، ويضم وسائل الرى منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحديث، كما يضم المتحف مجسمات للسد العالى وكبارى مشيدة على النيل، ويقدم المتحف عروض الصوت والضوء.

شلالات القناطر الخيرية

وتضم القناطر متحف الثورة، وأقدم محلج قطن فى منطقة الشرق الأوسط، وسبق أن ظهر المحلج فى العديد من أفلام السينما المصرية، منها «العوامة 70»، بطولة أحمد زكى وتيسير فهمى وماجدة الخطيب، وفيلم «أدهم الشرقاوى»، وتم تصويره كاملًا داخل المحلج.

شلالات القناطر الخيرية

وتتميز القناطر باستراحة الملك فاروق، واستراحة الرئيس أنور السادات، وكان يقيم فيها كثيرًا، وأصدر منها قرارات تاريخية، كما تضم سجن القناطر الخيرية.