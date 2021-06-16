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تحديد موعد الكشف عن السيناريو النهائى لبطولة «ويمبلدون»

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تحديد موعد الكشف عن السيناريو النهائى لبطولة «ويمبلدون» تحديد موعد الكشف عن السيناريو النهائى لبطولة «ويمبلدون»

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يعلن نادى عموم إنجلترا عن عدد الجماهير المسموح بحضورها، خلال بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وكذلك البروتوكولات المقرر تطبيقها خلال فعاليات البطولة.

وكان نادى عموم إنجلترا يأمل فى زيادة الحضور الجماهيرى عن النسبة المحددة، وهى 25% من سعة الملاعب، لكن التأجيل المتوقع لقرار تخفيف القيود الخاصة بمكافحة المستجد أثار الكثير من الشكوك حول هذا المخطط.

وذكر نادى عموم إنجلترا، فى بيان: «نواصل العمل مع وسلطات الصحة العامة، بشأن السيناريو النهائى للحدث».

وأضاف: «بالإضافة لهذا الإعلان، سيقدم نادى عموم إنجلترا تحديثا بشأن القرارات النهائية لنسخة هذا العام، بما فى ذلك أعداد التذاكر، والمتطلبات الخاصة بالمشجع، مثل بيان الحالة الخاص بفيروس كورونا، والجائزة المالية، ومن المتوقع طرح التذاكر للبيع فى الأيام التالية».

وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية استنساخ بطولة ويمبلدون نموذج مباريات يورو 2020 لكرة القدم فى استاد ويمبلى، حيث جرى السماح بحضور ما يصل لنسبة 50% من سعة الاستاد، 21 ألف مشجع فى اليوم، لكن ذلك يعتمد على إبراز ما يفيد بحصول المشجع على لقاح كورونا أو وجود نتيجة سلبية للاختبار الخاص بالعدوى.

وتنطلق بطولة ويمبلدون على الملاعب العشبية فى 28 يونيو الجارى.

المصرى اليوم

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