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سامح شكري يبحث ملف التغيرات المناخية مع جون كيري

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سامح شكري يبحث ملف التغيرات المناخية مع جون كيري سامح شكري يبحث ملف التغيرات المناخية مع جون كيري

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وصل جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التغيرات المناخية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية سامح شكري.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن شكرى استقبل جون كيري، مشيرة إلى أن الجانبين أجريا مباحثات ثنائية بشأن التغيرات المناخية والجهود الدولية المرتبطة بهذه القضية.

وكان جون كيري، يشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي جاءت بعدها إدارة الرئيس السابق دونالد ، والذي لم يهتم بقضية التغيرات المناخية.

وعندما تولى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن السلطة عاد جون كيري إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، التي أصبحت تولي أهمية كبيرة لقضية التغيرات المناخية واتخذت عدة قرارات منها العودة لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية، التي انسحب منها ترامب.

المصرى اليوم

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