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يويفا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة بمشاركتهما في دوري الأبطال الموسم القادم

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يويفا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة بمشاركتهما في دوري الأبطال الموسم القادم يويفا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة بمشاركتهما في دوري الأبطال الموسم القادم

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أرسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، خطاباً إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بشأن مشاركتهما في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت إلى أن ناديي برشلونة وريال مدريد، من الممكن أن يتم استبعادهما من البطولة الأوروبية، بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأرسل «يويفا» خطاباً للاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يؤكد مشاركة ريال مدريد وبرشلونة في دوري الأبطال في الموسم المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، وسيشارك الفريقان الإسبانيان في البطولة الأوروبية بصورة طبيعية، على الرغم من تهديد أليكسندر سيريفين رئيس الاتحاد الأوروبي، بتوقيع عقوبات على الفريقين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، أصدر بيانا في وقت سابق، يؤكد خلاله تعليق توقيع العقوبات على أندية مشروع دوري السوبر الأوروبي.

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