مفاجأة لكبار السن فى مبادرة شقق التمويل العقارى

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لم تغفل المبادرى الرئاسية لطرح شقق التمويل العقارى لمحدوhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/2350958دى ومتوسطى الدخل كبار السن لمن هم فوق الستين عاما ،فقد إهتمت المباردة بهذه الفئة العمرية وهى تمثل قطاع عريض من المواطنين وذلك بهدف الاستفادة من المبادرة ولكن وفقا لشروط منها سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، بناء على اعلان البنك المركزى بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.https://www.almasryalyoum.com/news/details/2347802

كما شملت مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

وجاءت المبادرة واضحة حيث اعلنت من بين شروط التعاقد على شقق التمويل العقارى ، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.