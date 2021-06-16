وزارة الصحة تتابع إجراءات العزل بمستشف حميات الأقصر

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قامت لجنة مكلفة من وزارة الصحة لمراجعة الإجراءات الخاصة بإجراءات العزل والاستباه من الإصابة بفيروس كورونا وتوافر الأدوية اللازمة للعلاج من الفيروس .

حيث زارت د.فايزة سليمان قطاع الرعاية الاساسية بالوزارة، د.بسام سلطان قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة، د. عبدالله محمد مدير الرعايه الاساسيه بالاقصر، بزيارة مستشفى الحميات لمتابعة وتقييم عمل واداء العزل المنزلى ومراجعة التذاكر والورقيات الخاصة بالعزل المنزلى وتطعيمات كورونا .

وكان في استقبال اللجنة الدكتور / محمد محمد الرملى مدير المستشفى والمسئولين عن العزل المنزلى بالمستشفى.. واثنت اللجنة على اداء المستشفى والقائمين عليها وحرصت اللجنة على التأكد من توافر العلاج للعزل المنزلى وحالات اشتباة الكورونا .

و من ناحيتها قامت ادارة مستشفى الحميات بالشكر لاعضاء اللجنة وجددت حرصها الدائم على تقديم افضل الخدمات بكل امانة وحرص على صحة المريض وبكل معايير الجودة لمواجهة وباء فيروس كورونا.