أخبار عاجلة

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم -
محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات -
أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية -
رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر -
مدبولي يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها -
ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص) -
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير) -
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو) -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزارة الصحة تتابع إجراءات العزل بمستشف حميات الأقصر

Print
وزارة الصحة تتابع إجراءات العزل بمستشف حميات الأقصر وزارة الصحة تتابع إجراءات العزل بمستشف حميات الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة مكلفة من وزارة الصحة لمراجعة الإجراءات الخاصة بإجراءات العزل والاستباه من الإصابة بفيروس كورونا وتوافر الأدوية اللازمة للعلاج من الفيروس .

حيث زارت د.فايزة سليمان قطاع الرعاية الاساسية بالوزارة، د.بسام سلطان قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة، د. عبدالله محمد مدير الرعايه الاساسيه بالاقصر، بزيارة مستشفى الحميات لمتابعة وتقييم عمل واداء العزل المنزلى ومراجعة التذاكر والورقيات الخاصة بالعزل المنزلى وتطعيمات كورونا .

وكان في استقبال اللجنة الدكتور / محمد محمد الرملى مدير المستشفى والمسئولين عن العزل المنزلى بالمستشفى.. واثنت اللجنة على اداء المستشفى والقائمين عليها وحرصت اللجنة على التأكد من توافر العلاج للعزل المنزلى وحالات اشتباة الكورونا .

و من ناحيتها قامت ادارة مستشفى الحميات بالشكر لاعضاء اللجنة وجددت حرصها الدائم على تقديم افضل الخدمات بكل امانة وحرص على صحة المريض وبكل معايير الجودة لمواجهة وباء .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)