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تعليم المنوفية : استمرار تقدير درجات الشهادة الإعدادية العامة

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تعليم المنوفية : استمرار تقدير درجات الشهادة الإعدادية العامة تعليم المنوفية : استمرار تقدير درجات الشهادة الإعدادية العامة

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صرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأن أعمال تقدير درجات امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020/2021 مازالت مستمرة وفقا للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب ومراعاة للظروف التي طرأت على العام الدراسي من جراء تداعيات المستجد.

وأكد مدير المديرية أثناء تفقده لمقرات لجان تقدير الدرجات اليوم أن عملية تصحيح كراسات الإجابة تسير بانتظام ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المقدرين، مضيفا أنه وجه إلى الالتزام بالدقة التامة أثناء فرز كراسات إجابة الطلاب وتقدير الإجابات المتكررة بالكامل لصالح الطلاب.

وقال «سويد» إن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة سيتم إعلانها بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من تجهيزها واعتمادها من اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية وسيتم إتاحة رابط الكتروني للإستعلام عن النتيجة بعد الاعتماد، مناشدا أولياء الأمور عدم استعجال الإعلان عن النتيجة لإتاحة الفرصة كاملة أمام لجنة النظام والمراقبة لإنهاء أعمالها بمنتهى الدقة لصالح أبنائنا الطلاب.

المصرى اليوم

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