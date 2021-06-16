محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية

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ناقش الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع مع ممثلي المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوضع التنفيذي للمشاريع الجاري العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم عرض الموقف الحالي لعدد المشروعات في قطاعات( الصرف، الري، الأبنية، الغاز ومشروعات الشباب والرياضة والثقافة)

وأكد محافظ الغربية أن مثلث حياة كريمة يشمل توفير بنية تحتية قوية، تمكين اقتصادي وبناء الإنسان وتطويره من خلال ورش التدريب والتأهيل المتنوعة والقوافل المتعددة.

ومن جانبها عرضت د زينب سامي منسق المؤسسة بالغربية ما تم من مبادرات نفذتها المؤسسة وعلى رأسها مبادرة التصالح حياة ودفع جدية التصالح للأسر غير قادرة.