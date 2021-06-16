أخبار عاجلة

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم -
محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات -
أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية -
رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر -
مدبولي يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها -
ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص) -
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير) -
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو) -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية

Print
محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية محافظ الغربية يجتمع بأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع مع ممثلي المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوضع التنفيذي للمشاريع الجاري العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم عرض الموقف الحالي لعدد المشروعات في قطاعات( الصرف، الري، الأبنية، الغاز ومشروعات الشباب والرياضة والثقافة)

وأكد محافظ الغربية أن مثلث حياة كريمة يشمل توفير بنية تحتية قوية، تمكين اقتصادي وبناء الإنسان وتطويره من خلال ورش التدريب والتأهيل المتنوعة والقوافل المتعددة.
ومن جانبها عرضت د زينب سامي منسق المؤسسة بالغربية ما تم من مبادرات نفذتها المؤسسة وعلى رأسها مبادرة التصالح حياة ودفع جدية التصالح للأسر غير قادرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو

محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو

التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات

التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات

أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية

أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية