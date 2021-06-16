التحفظ على أدوية مهربة ومخدرة بقيمة 43 ألف جنيه في تفتيش 17 صيدلية بالمنوفبة

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صرح الدكتور فيصل جودة وكيل صحة المنوفيه بقيام لجنة برئاسة الدكتورة ايمان حمدي رئيس قسم التفتيش العام بالمديرية للمرور على عدد 17 صيدلية عامة بمدينه الشهداء وقد تمكنت اللجنة من ضبط 3 صيدليات ليس بها مدير مسؤول أو من ليس له مزاولة المهنة كما تم ضبط عدد 3 صيدلية بهما عدد كبير من الادويه المهربه والغير مسجله بوزاره الصحه وغير مصرح بتداولها بسوق الدواء المصري وكذلك أدوية جدول اول مؤثره على الحالة النفسية تحتوي على مادة البريجابالين وكذلك أدوية مخدرة بقيمة تقديرية تقدر بمبلغ 43الف و270جنيه تقريبا، وتم تحرير عدد 3 محضر شرطة و3 محاضر اداري بالوقائع التي تم ضبطها بالصيدليات المخالفه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة اثناء المرور.

كما تم المرور بمعرفة الدكتورة ولاء الليثي رئيس قسم التفتيش الصيدلي الخاص، برفقة إدارة العلاج الحر بالمديرية على عدد واحد مستشفى خاصة وكذلك المرور على عدد 3 عيادات خاصة و1 مركز طبى وتم عمل تقرير بذلك