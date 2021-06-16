بروتوكول لتركيب 3 ماكينات صرف آلي بمراكز شباب في القليوبية (صور)

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قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية إنه تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين ثلاث مراكز شباب لتركيب ماكينات صرف آلى Atm بمقر المراكز، لتسهيل التعاملات المالية في قرى «الشموت وكفر الشيخ ابراهيم بإدارة بنها وبرشوم الكبرى بإدارة طوخ».

حضر مراسم التوقيع وليد فروماى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، وكارلوس كامل ممثلا عن البنك الاهلي المصري، ورؤساء مجالس ادارات مراكز الشباب.

أكد «الصبروط» على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي من شأنها خدمة المواطن المصري بما يتوافق مع سياسة وزارة الشباب والرياضة من تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وتوفر الخدمات بشكل أفضل لتقليل الأعباء على كاهل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى جاهده لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التغيير الحتمية لتحقيق رؤية مصر في عملية التنمية المستدامة 2030 في كافة المجالات ليس على المستوى الرياضي فقط بل على المستوى الفني والثقافي والاجتماعي والخدمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.