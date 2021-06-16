أخبار عاجلة

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم -
محافظ الشرقية: مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات حتى ٨ يوليو -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل بالقاهرة والمحافظات -
أرامكو: نهدف لأن نصبح طرفا رئيسيا في سوق الهيدروجين العالمية -
رئيس الوزراء: الصومال يجري انتخابات غير مباشرة يوم 10 أكتوبر -
مدبولي يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها -
ثورة إنشاءات رياضية بـ562 مشروعًا.. 2099 ميدالية فى آخر 3 سنوات (ملف خاص) -
رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير) -
«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو) -
مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف بطريق الرنان الغربى

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة أعمال الرصف التي تجري بطريق الرنان الغربى بطول 5 كم والذي يبدأ من كوبرى الرمل حتى قرية الحلفاية قبلى بتكلفة مالية تصل إلى ١٤ مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة .

محافظ قنا يتفقد طريق الرنان
محافظ قنا يتفقد طريق الرنان

أثني محافظ قنا على جودة أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بالطريق مؤكدا على استمرار الجولات الميدنية لرفع كفاءة وتحسين الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 2030

وشدد «الداودي» على ضرورة تطبيق معايير الجودة أثناء رصف طبقة الأسفلت من حيث السمك وجودة المواد بهدف إنشاء طريق يتمتع بمعدلات الأمان المعتمد من وزارة النقل، مضيفا أنه تم تشكيل اللجنة المعنية باستلام الطرق داخل المحافظة بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ بهدف الإقرار بصلاحية الطرق من عدمها والحفاظ على حق الدولة والمواطن في إستلام طرق آمنة بجودة عالية .

محافظ قنا يتفقد طريق الرنان
محافظ قنا يتفقد طريق الرنان

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي