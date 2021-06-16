محافظ قنا يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف بطريق الرنان الغربى

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة أعمال الرصف التي تجري بطريق الرنان الغربى بطول 5 كم والذي يبدأ من كوبرى الرمل حتى قرية الحلفاية قبلى بتكلفة مالية تصل إلى ١٤ مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة .

محافظ قنا يتفقد طريق الرنان

محافظ قنا يتفقد طريق الرنان

أثني محافظ قنا على جودة أعمال الرصف التي يتم تنفيذها بالطريق مؤكدا على استمرار الجولات الميدنية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشدد «الداودي» على ضرورة تطبيق معايير الجودة أثناء رصف طبقة الأسفلت من حيث السمك وجودة المواد بهدف إنشاء طريق يتمتع بمعدلات الأمان المعتمد من وزارة النقل، مضيفا أنه تم تشكيل اللجنة المعنية باستلام الطرق داخل المحافظة بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ بهدف الإقرار بصلاحية الطرق من عدمها والحفاظ على حق الدولة والمواطن في إستلام طرق آمنة بجودة عالية .

محافظ قنا يتفقد طريق الرنان