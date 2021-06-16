فنون الزجاج بين الأصالة والحداثة في بيت السناري

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «فنون الزجاج بين الأصالة والحداثة»، وذلك يوم غدا الخميس في تمام الثالثة عصرًا بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تركز الندوة على التعريف بتاريخ الزجاج وخصائصه ومراحل صناعته، وكذلك التعريف بفنونه واستخداماته عبر العصور، مع التركيز على العصر الحديث. وتتناول الندوة بالشرح والتوضيح طريقة مبتكرة لتعشيق الزجاج من خلال التعرف على التفاصيل الدقيقة وطريقة التقطيع والأدوات المستخدمة.

وتقام ورشة عمل مصاحبة للندوة حول استخدام فنون الزجاج المختلفة في الديكورات المنزلية من الناحية الجمالية والفنية، مع التطبيق على مشغولات تصلح لديكور المنزل.

تحاضر في الندوة جيهان أيوب؛ مدربة الأثاث والديكوباج المحترفة، وعضو غرفة صناعة الحرف اليدوية، وكذلك الأستاذة نرمين عبدالعليم؛ مهندسة الديكور والفنانة التشكيلية والمحاضرة بكلية الفنون الجميلة بحلوان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بالاستخدامات اليومية للزجاج، كونه من أكثر المواد المستعملة في المنازل لسهولة صناعته وشفافيته، كما أنه يعطي لمسة جمالية للعناصر القريبة منه، هذا بالإضافة إلى اعتباره مادة صديقة للبيئة، وبالتالي يمكن تدويره بسهولة وإعادة استخدامه من جديد.