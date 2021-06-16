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زار جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا لدى مصر، مقر الغرفة التجارية فى الاسكندرية اليوم الأربعاء لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد سفيرا للبلاد، وكان فى استقباله أحمد الوكيل رئيس الغرفة، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، بحضور أسامة النجار قنصل فخري جنوب إفريقيا، وماليبونجوي ماكاكوفانا المستشار السياسي، وفريدريك ثيميلى السكرتير الأول.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في بداية كلمته، أهمية التعاون المشترك بين مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن مستقبل الاقتصاد بالقارة السمراء.

وأشار إلى أن القيادة السياسية الحالية تعطي اهتمامًا خاص لأفريقيا على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية، حيث ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل مجالات حماية الاستثمارات والتجارة والملاحة البحرية، إضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة والزراعة.

وأكد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب إفريقيا باعتبارهما أكبر دولتين بالقارة الأفريقية، وهناك توافق في الرؤى بين البلدين لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري المشترك بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والاستثمارات المشتركة

وقال أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أن مصر تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري في شمال أفريقيا مع جنوب أفريقيا، وهناك عدد من الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا أبرزها الفاكهة والخضروات، كما أن هناك واردات لمصر من جنوب أفريقيا مثل قطع غيار السيارات ومنتجات الحديد والصلب، ما يعكس العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.

وأشار إلى أهمية توطيد تلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بمزيد من الاتفاقيات التجارية بين الطرفين، التي تعزز تسهيل عملية التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

بدوره أكد جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا في مصر، خلال كلمته، سعادته بزيارته إلى مدينة الإسكندرية، فهي الزيارة الأولى له، عقب توليه ذلك المنصب.

وأشار إلى أن هناك تطور اقتصادي واهتمام ملحوظ بالقارة الإفريقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية العمل على تبادل الخبرات بين البلدين لزيادة التنمية الاقتصادية، وتعميق العلاقات المشتركة بين مصر وإفريقيا.

يشار الى أن السفير الجنوب افريقيى يقوم بزيارة رسمية الى الاسكندرية، التقى خلالها اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)

سفير جنوب إفريقيا فى أول زيارة للاسكندرية: هناك اهتمام ملحوظ بالقارة تحت قيادة الرئيس السيسي (صور)