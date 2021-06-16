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ضبط 8208 قطعة كيك منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالأقصر

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ضبط 8208 قطعة كيك منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالأقصر ضبط 8208 قطعة كيك منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالأقصر

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اعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، عن ضبط عدد 8208 قطعة كيك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى قبل طرحها بالأسواق حفاظاً على صحة المواطنين.

واضاف انه تم ضبط مخزن خاص بإحدى شركات الحلوى غير مرخص بناحية البياضية والتحفظ على إجمالى عدد 11520 باكو لبان بدون مستندات وجارى العرض على النيابة العامة المختصة .

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التفتيشية على كافة المناطق لضبط السلع الغذائية الغير مطابقة للمواصفات المطلوبة بجانب مواجهة جشع التجار المتلاعبين بالاسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطن الاقصرى.

المصرى اليوم

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