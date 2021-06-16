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محافظ الشرقية: لا تهاون في تنفيذ قرارات بتطبيق الإجراءات الإحترازية

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محافظ الشرقية: لا تهاون في تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الإحترازية محافظ الشرقية: لا تهاون في تنفيذ قرارات بتطبيق الإجراءات الإحترازية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ قرارات بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، ومنع التجمعات وإلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق المقررة من قبل الدولة، فضلاً عن المرور على المقاهي والكافتريات، للتأكد من عدم تقديم الشيشة لروادها لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المرور على المواقف العمومية للتأكد من إرتداء المواطنين وسائقي السيارات للكمامة الواقية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع ممثلين عن الأمن الصناعي، وشئون البيئة، وشركة مياه الشرب، ومديرية الصحة، ومديرية ، ومكتب العمل للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات بشارع الغشام وإمتداد طلبة عويضه، أسفرت الحملة عن ضبط مطعم مخالف لوجود طعام مجهول المصدر، كما تم غلق مخبز مخالف للإجراءات الإحترازية والوقائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات من شارع فاروق وشارع البوسطة، ومولد النبى وحلقه السمك، وميدان عرابى وميدان التحرير، وميدان سفنكس وميدان المنتزه، وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، أسفرت الحملة عن رفع ٤٥ حالة إشغال، متمثلة في كراسى وترابيزات وباعة جائلين، ولافتات وحواجز خشبية وحديدية بنطاق المركز لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع

المصرى اليوم

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