«بيطري الوادي الجديد»: استمرار حملات التفتيش والندوات الإرشادية

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أكد الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، أنه استمرارا لدور الطب البيطري الرقابي على الأغذية ذات الأصل الحيوانى وسلامتها تم شن حملات للمرور على محلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والمطاعم بمدينة موط بمركز الداخلة، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى وجودتها وعدم وجود أي مخالفات، بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك تعليمات الحفاظ على الصحة العامة وطرق حفظ اللحوم.

وأضاف أنه تم شن حملات أخرى بمركزى الخارجة وبلاط بالتعاون مع التموين والصحة وحماية المستهلك للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم التنبيه المشدد بضرورة اتباع تعليمات الحفاظ على الصحة العامة وطرق حفظ اللحوم وتعليق بعض المنشورات الإرشادية لتوعية العاملين بالمحلات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان غذاء سليم وصحى بالأسواق.

وفي سياق متصل، أكد ناجى، انه يتم تنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية هو اهمية التحصينات الوقائية للماشية وخطورة الطفيليات الخارجية والمشاكل التي تسببها وكيفية مقاومتها وذلك لضمان وقاية الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.