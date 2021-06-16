أخبار عاجلة

مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف -
خالد الجندى: نعيش ثورة تصحيح تضرب المتاجرين بالدين -
بسبب كورونا .. طوكيو تمنع مرور شعلة «أولمبياد 2020» بالطرقات العامة -
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق «الكامب الصيفى» لأنشطة الأطفال -
الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو مع أطفال «تنمية المواهب» -
بث مباشر ألماينا (0) إنجلترا (0) لحظة بلحظة -
تحسين المزاج وإنقاص الوزن.. 7 فوائد لشرب الماء في الصباح -
دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها بعد 40 يوما على رحيله -
بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة -
إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بيطري الوادي الجديد»: استمرار حملات التفتيش والندوات الإرشادية

Print
«بيطري الوادي الجديد»: استمرار حملات التفتيش والندوات الإرشادية «بيطري الوادي الجديد»: استمرار حملات التفتيش والندوات الإرشادية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ناجى عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد، أنه استمرارا لدور الطب البيطري الرقابي على الأغذية ذات الأصل الحيوانى وسلامتها تم شن حملات للمرور على محلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والمطاعم بمدينة موط بمركز الداخلة، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى وجودتها وعدم وجود أي مخالفات، بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك تعليمات الحفاظ على الصحة العامة وطرق حفظ اللحوم.

وأضاف أنه تم شن حملات أخرى بمركزى الخارجة وبلاط بالتعاون مع والصحة وحماية المستهلك للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم التنبيه المشدد بضرورة اتباع تعليمات الحفاظ على الصحة العامة وطرق حفظ اللحوم وتعليق بعض المنشورات الإرشادية لتوعية العاملين بالمحلات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان غذاء سليم وصحى بالأسواق.

وفي سياق متصل، أكد ناجى، انه يتم تنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية هو اهمية التحصينات الوقائية للماشية وخطورة الطفيليات الخارجية والمشاكل التي تسببها وكيفية مقاومتها وذلك لضمان وقاية الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

التموين : ضبط 8 أطنان دواجن وجبنة رومى غير صالحة للإستهلاك

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي

رئيس مدينة أبورديس يفتتح مبنى إدارة التموين النموذجي