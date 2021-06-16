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حملة أمنية بالقليوبية تضبط 24 تاجر مخدرات و20 قطعة سلاح في طوخ

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حملة أمنية بالقليوبية تضبط 24 تاجر مخدرات و20 قطعة سلاح في طوخ حملة أمنية بالقليوبية تضبط 24 تاجر مخدرات و20 قطعة سلاح في طوخ

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تابعت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الأمن العام بالوزارة حملاتهما على قرى مركز طوخ وقرية مشتهر لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث تم ضبط 20 قضية مخدرات و24 متهم و20 قطعة سلاح ناري وأبيض، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، بحوزة 6 متهمين كما تم ضبط 20 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 24 متهم، لعدد 13 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا ضبط 1 مراقب هارب وضبط 15 قطعة سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7118 حكم قضائى متنوع وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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