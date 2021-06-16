أمن المنافذ يضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الأربعاء، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها «بضائع أجنبية الصنع»، وضبط 21 قضية أمن عام، و1163 مخالفة مرورية متنوعة، وقضية تهريب مواد وأقراص مخدرة.

كما تمكنت من تنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.